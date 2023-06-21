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НовостиПолитика21 июня 2023 10:39

СФ одобрил закон об основаниях освобождения от уголовной ответственности бойцов СВО

В документе речь идет только о тех, кто совершил преступления малой и средней тяжести
Екатерина КОСОБОКОВА
Совфед России одобрил закон об основаниях освобождения от уголовной ответственности бойцов СВО

Совфед России одобрил закон об основаниях освобождения от уголовной ответственности бойцов СВО

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Федерации России в среду, 21 июня, одобрил закон, устанавливающий правовые гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности для участников специальной военной операции, которые заключили контракт с Минобороны РФ в период мобилизации или военного положения.

Согласно тексту документа, освобождение от уголовной ответственности за ранее совершенные преступления коснется только тех, кто не совершал тяжких и особо тяжких преступлений. Снятие обвинений в этом случае будет осуществлено либо во время получения государственной награды за проявленные качества во время боевых действий, либо со дня увольнения со службы по контракту.

Ко второму чтению комитет думы определил, что освобождаться от ответственности не будут граждане, осужденные за терроризм, шпионаж, экстремизм и за преступления сексуального характера в отношении детей.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что соответствующий законопроект был рассмотрен Госдумой. Затем его поддержали в комитете Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.