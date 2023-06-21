Суд продлил на месяц домашний арест Блиновской Фото: Иван МАКЕЕВ

Суд на месяц продлил домашний арест блогера Елены Блиновской, которую обвиняют в неуплате вместе с супругом 918 млн рублей налогов.

«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемой Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста на один месяц, до 26 июля», - приводит РИА Новости заявление судьи Катерины Кириченко.

Как писал сайт KP.RU, в суде следователь заявил, что по делу Елены Блиновской арестованы 35 иностранных счетов, а также сообщил о планах наложить арест на их с супругом Алексеем Блиновским имущество.

При этом на избрании меры пресечения блогер сказала, что полностью признает свою вину и активно сотрудничает со следствием. Адвокат заявила, что Елена Блиновская уже возместила 30 миллионов рублей и собирается продолжить возвращать средства.

Напомним, Елену Блиновскую также обвиняют в отмывании денег, а ранее следователи арестовали на ее счетах сотни миллионов рублей. Супругу блогера предъявили обвинение в пособничестве.