Райффайзенбанк не сможет выполнять переводы в евро в несколько стран с 3 июля 2023

Райффайзенбанк с 3 июля не сможет выполнять переводы в евро в несколько стран Фото: REUTERS

Райффайзенбанк в среду, 21 июня, проинформировал о том, что с 3 июля он не сможет проводить исходящие переводы в европейской валюте в ряд стран, объяснив это ограничениями со стороны банков-корреспондентов.

«С 3 июля 2023 исходящий платеж в евро не получится провести, если банк получателя находится в одной из следующих стран: Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Иордания, Казахстан, Киргизия, Молдова, Объединенные Арабские Эмираты, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан», - говорится в сообщении финансовой организации.

В банке уточнили, что такие ограничения коснутся как физических, так и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. В то же время переводить европейскую валюту между клиентами Райффазенбанка внутри России будет по-прежнему возможно, уточнили в банке.

Ранее сообщалось о том, что Bank of China с 13 июня приостановил прием от российских банков платежи на перевод юаней в адрес банков США, стран-членов Европейского союза, Швейцарии, а также Великобритании.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что Банк России продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Они будут действовать до 9 сентября 2023 года.