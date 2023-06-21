Премьер Британии Сунак допустил вариант провести летний отпуск на Украине Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не исключил вариант проведения летнего отпуска на Украине после того, как украинский президент Владимир Зеленский намекнул ему, что тот давно не приезжал в Киев.

«Я приглашаю всех вас на Украину, кстати, премьер Риши, мы довольно давно не виделись в Киеве», - заявил украинский лидер в ходе конференции по восстановлению Украины.

В ответ Сунак поблагодарил Зеленского за подобный вариант отпуска, не исключив его.

«Спасибо... И не в последнюю очередь за предложение вариантов для моего летнего отпуска через пару месяцев», - заявил глава британского парламента.

Напомним, сегодня, 21 июня, Сунак в ходе конференции по восстановлению Украины также объявил, что Лондон предоставит Всемирному банку гарантии для предоставления кредита Киеву на сумму в три миллиарда долларов, отметив, что в текущем году Великобритания предложит Украине помощь в размере 240 миллионов фунтов.