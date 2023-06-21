Новозеландская радиостанция RNZ уволила редактора за пророссийскую позицию Фото: pixabay.com

Новозеландская радиостанция RNZ уволила одного из редакторов за то, что он в текстах выражал пророссийскую позицию в конфликте на Украине. Об этом заявили в пресс-службе медиакомпании Radio New Zealand.

В публикации отмечается, что редакция заметила изменения в работе сотрудника, когда он начал освещать в текстах о СВО позицию России. Свои действия мужчина объяснил тем, что хочет сохранять баланс и отражать точку зрения обеих сторон конфликта.

Его «неправильную» позицию нашли в 36 текстах, которые затрагивали не только конфликт на Украине, но и материалы по поводу событий в Сирии, Израиле и Китае, где также упоминался Тайвань.

Ранее в Австралии правоохранительные органы начали расследовать акцию пророссийских активистов, которые пришли на концерт русского православного хора в футболках с буквой «Z». Они позировали в этих футболках у входа в здание мэрии. Власти страны считают, что этот концерт был ярким примером пропаганды России.