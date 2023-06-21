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НовостиВ мире21 июня 2023 11:28

Новозеландская радиостанция RNZ уволила редактора за пророссийскую позицию

Редактор объяснил свои действия желанием отразить точку зрения обеих сторон
Роман ПОЛОСИКОВ
Новозеландская радиостанция RNZ уволила редактора за пророссийскую позицию

Новозеландская радиостанция RNZ уволила редактора за пророссийскую позицию

Фото: pixabay.com

Новозеландская радиостанция RNZ уволила одного из редакторов за то, что он в текстах выражал пророссийскую позицию в конфликте на Украине. Об этом заявили в пресс-службе медиакомпании Radio New Zealand.

В публикации отмечается, что редакция заметила изменения в работе сотрудника, когда он начал освещать в текстах о СВО позицию России. Свои действия мужчина объяснил тем, что хочет сохранять баланс и отражать точку зрения обеих сторон конфликта.

Его «неправильную» позицию нашли в 36 текстах, которые затрагивали не только конфликт на Украине, но и материалы по поводу событий в Сирии, Израиле и Китае, где также упоминался Тайвань.

Ранее в Австралии правоохранительные органы начали расследовать акцию пророссийских активистов, которые пришли на концерт русского православного хора в футболках с буквой «Z». Они позировали в этих футболках у входа в здание мэрии. Власти страны считают, что этот концерт был ярким примером пропаганды России.