Младший сын режиссера Балабанова оправдался за свой переезд в США Фото: YouTube

Петр Балабанова, младший сын российского режиссера Алексея Балабанова, объяснил свой переезд в США, сообщив, что уже около года живет в Лос-Анджелесе.

По его словам, он решил пойти по стопам своего отца и намерен покорить киноиндустрию мирового уровня. Как отметил Петр, именно для достижения данной цели он и переехал в США.

«Я всегда хотел переехать в Америку. Тут столица кино все-таки. У меня всегда было большое желание поработать на проектах, которые смотрю я и мои друзья», - сообщил сын кинорежиссера в YouTube-шоу «Петя любит выпить».

Петр Балабанова рассказал, что успел поработать в России, и поняв, какой там потолок в профессии режиссера, решил посмотреть, как производится кино в США.

«У меня виза на три года. Домой я, конечно, вернусь, но позже. Сначала наберусь опыта и поеду снимать кино дома», - рассказал он.

Напомним, Алексей Балабанов в мае 2013 года скончался под Петербургом в возрасте 54 лет от острой сердечной недостаточности. Как сообщалось, в ходе съемок своего последнего фильма «Я тоже хочу» режиссер не раз говорил, что его дни сочтены и это будет его последней работой.