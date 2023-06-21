Набиуллина призвала принять закон, чтобы банки не скрывали реальных ставок по кредитам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина призвала изменить законодательство для того, чтобы банки не могли скрывать от своих клиентов реальные кредитные ставки.

Как уточнила глава регулятора, на данный момент финансовые организации стараются скрывать за дополнительным продуктами и комиссиями реальные ставки по кредитам, из-за чего заемщики не понимают их размеров.

«Мы пока дали рекомендации банкам по тому, как раскрывать информацию о кредите. Но, конечно, нужны более жесткие меры, изменения в закон, требования к рекламе таких кредитов, для того чтобы не вводить людей в заблуждение», - заявила глава ЦБ РФ во время своего выступления в Совфеде в среду, 21 июня, призвав защитить права потребителей финансовых услуг.

Напомним, днем ранее, 20 июня, Набиуллина заявила, что российская экономика приближается к уровням активности конца 2021 года, отметив, что худшие прогнозы не оправдались. Однако, предупредила она, впереди ждут новые вызовы.