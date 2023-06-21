Путин: наследники героев Великой Отечественной сражаются за правду на СВО Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в среду, 21 июня, в ходе встречи с выпускниками высших военных учебных заведений в Москве заявил, что наследники героев Великой Отечественной войны теперь стойко сражаются за правду и справедливость в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

«Наследники поколения героев Великой Отечественной войны … стойко сражаются за Отечество, за правду и справедливость … защищают наших людей, территориальную целостность России, ее право на суверенное развитие», - заявил глава государства.

Путин отметил, что военные в ходе проведения специальной военной операции «отстаивают исторический выбор», сделанный ранее жители Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, в ходе своего выступления Путин заявил, что ядерная триада России поможет обеспечивать эффективное сдерживание и баланс сил.