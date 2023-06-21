Госсекретарь США Блинкен считает, что Россия заплатит за восстановление Украины

Блинкен считает, что России придется заплатить за восстановление Украины Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что России придется заплатить за восстановление Украины, но до тех пор западные страны продолжат финансировать киевский режим.

"Россия в конечном итоге оплатит расходы на восстановление Украины, до тех пор мы продолжим быть вместе с народом Украины", - сказал Блинкен на тематической конференции в Лондоне.

"Хоть мы и инвестируем в восстановление Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе, мы также должны построить украинскую армию, достаточно сильную для защиты суверенитета и независимости страны", - добавил госсекретарь США.

Ранее Блинкен заявил, что Украина получит очередной пакет помощи от США, на этот раз на сумму более 1,3 миллиардов долларов. При этом, по данным издания New Your Times, политические элиты США находятся на грани раскола по вопросу финансирования украинской армии на фоне госдолга страны.