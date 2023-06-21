Путин заявил, что власти будут форсировать поставки беспилотников в войска Фото: REUTERS

Власти России намерены продолжать оснащать войска беспилотными летательными аппаратами, а также форсировать их массовый выпуск. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.

— Необходимо обеспечить этой техникой все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны. Подчеркну, сегодня нашей армии и флоту нужно и развиваться, и решать боевые задачи, — заявил Путин.

Также он подчеркнул, что поставки роботизированных ударных комплексов, которые хорошо себя зарекомендовали, будут постоянно продолжаться.

Ранее Владимир Путин заявил, что ядерная триада Российской Федерации позволяет обеспечивать эффективное сдерживание и баланс сил. Помимо этого, глава государства рассказал, что в ближайшее время на боевое дежурство заступят комплексы «Сармат»