Место подрыва «Северных потоков» снято на видео с подводного дрона Фото: REUTERS

«Северный поток-2» мог быть подорван небольшим взрывным устройством, поскольку данный газопровод пострадал от взрыва гораздо меньше «Северного потока-1». Об этом сообщает немецкий телеканал RTL, который снял разрушения трубопроводов при помощи дрона.

«Поразительно - нет никаких серьезных следов взрыва, даже валяющихся частей. Трубопровод относительно аккуратно разорван на части», - говорится в заявлении телеканала.

На опубликованном телеканалом видео можно увидеть, что «Северный поток-2» поврежден чуть меньше «Северного потока-1». Отмечается, что в нитях первого трубопровода появилась брешь длиной примерно в 250 метров, а обломки газопровода разбросаны по дну на большом расстоянии.

Напомним, ранее власти ФРГ не стали комментировать сообщения о том, что они знали о подготовке к теракту на трубопроводах, указав на то, что не могут раскрывать детали расследования. Позже прокурор Швеции выразил надежду, что осенью этого года они смогут назвать виновных в подрыве на «Северных потоках».