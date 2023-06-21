Путин: укрепление армии остается приоритетом России

Владимир Путин назвал приоритетом укрепление армии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Укрепление армии остается приоритетом для России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших учебных военных заведений в среду, 21 июня 2023 года.

"Укрепление и развитие армии, надежное обеспечение безопасности страны было и остается нашим безусловным приоритетом", - сказал российский лидер, отметив, что Россия, с учетом новых вызовов, продолжит "всесторонне совершенствовать вооруженные силы".

Глава государства также отметил, что армия и флот РФ должны развиваться и решать боевые задачи.

Как ранее писал KP.RU, Путин на встрече с выпускниками военных вузов также сообщил о том, что на боевое дежурство в ближайшее время заступит СРК "Сармат". Кроме того, по словам президента РФ, ядерная триада страны позволяет обеспечивать баланс сил.