В Оренбуржье машину жителя сковало льдом после ночных заморозков

Температура воздуха ночью опустилась до минус двух Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Оренбургской области машину местного жителя сковало льдом после ночных заморозков. Об этом сообщает сетевое издание 56orb.ru.

В ночь на среду, 21 июня, в регионе наблюдались заморозки до -2 градусов. Автомобиль местного жителя буквально покрылся коркой льда. Такая погода в июне удивила оренбуржцев. Необычную для этого времени года картину мужчина снял на видео.

Согласно прогнозу синоптиков, такие ночные похолодания продлятся в Оренбургской области еще несколько дней. Причиной аномальной погоды стал мощный циклонический вихрь, перемещающийся на Северный Урал. Как сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС», в ближайшие дни в регионе ожидаются дожди. Ночное похолодание будет достигать +3, +8 градусов, а днем воздух начнет прогреваться до +20 градусов.