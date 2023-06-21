Шойгу: в настоящее время решается судьба России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что западные страны ведут в отношении России «самую настоящую войну», вводя бесконечные санкционные ограничения, а также разжигая конфликты и оказывая помощь Украине. По его словам, в этот момент решается судьба России и определяется геополитическое будущее.

«Коллективный Запад развернул против России самую настоящую войну, в очередной раз всеми силами пытаясь её сломить. Решается судьба нашей родины, определяется её геополитическое будущее», - заявил глава российского военного ведомства в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений в среду, 21 июня.

Напомним, днем ранее, во вторник, 20 июня, Сергей Шойгу заявил, что с 4 июня 2023 года российские войска отразили 263 атаки украинских войск.