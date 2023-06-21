Главком ВМФ Евменов: СВО показала необходимость немедленно строить новые корабли

Главком ВМФ Евменов: спецоперация показала необходимость немедленно строить корабли Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов заявил, что спецоперация показала необходимость максимально оперативно внедрять в строительство кораблей новейшие технологии.

“Специальная военная операция показала, что необходимо ускоряться. Все лучшее должно внедряться не быстро, а немедленно. Без долгосрочных ОКРов, НИРов, в инициативном порядке - и это сейчас делается нашими корабелами”, — заявил адмирал в интервью телеканалу “Звезда” на Международном военно-морском салоне в Кронштадте.

Также он отметил, что на боевое дежурство ВМФ России в 2023 году встанет до 44 боевых кораблей и судов обеспечения.

Тем временем ВМФ Великобритании, по словам бывшего главкома флота адмирала Алана Уэста, находится в убогом состоянии и испытывает острую нехватку судов для выполнения собственных обязанностей по обеспечению безопасности не только международных морских торговых путей, но даже безопасности в территориальных водах королевства.

Обозреватель Джон Россомандо отмечал, что американский флот также испытывает недостаток финансирования, а полосы ржавчины на некоторых кораблях ВМФ США символизируют упадок американских военно-морских верфей из-за десятилетий пренебрежения ими.