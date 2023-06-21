Шойгу заявил, что армия России сделает все для укрепления суверенитета страны Фото: Минобороны РФ

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что российская армия сделает всё для обеспечения суверенитета и безопасности своей страны. Об этом глава Минобороны сообщил на встрече с выпускниками высших учебных военных заведений в среду, 21 июня 2023 года.

"Руководство страны может быть уверено, что наши вооруженные силы сделают всё для обеспечения военной безопасности и суверенитета страны", - заявил Шойгу.

Ранее глава ведомства заявил, что в отношении России ведется настоящая война со стороны стран коллективного Запада, которые также "оказывают огромную военную помощь киевскому режиму".

Отметим, что на встрече с выпускниками военных вузов также присутствовал президент России Владимир Путин. Он заявил, что укрепление российской армии остается приоритетом для страны.