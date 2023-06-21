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НовостиПолитика21 июня 2023 12:46

Шойгу заявил, что армия России сделает все для укрепления суверенитета страны

Руководство РФ может быть уверено в вооруженных силах страны, заявил глава Минобороны
Дарья ЧИПУРНАЯ
Шойгу заявил, что армия России сделает все для укрепления суверенитета страны

Шойгу заявил, что армия России сделает все для укрепления суверенитета страны

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что российская армия сделает всё для обеспечения суверенитета и безопасности своей страны. Об этом глава Минобороны сообщил на встрече с выпускниками высших учебных военных заведений в среду, 21 июня 2023 года.

"Руководство страны может быть уверено, что наши вооруженные силы сделают всё для обеспечения военной безопасности и суверенитета страны", - заявил Шойгу.

Ранее глава ведомства заявил, что в отношении России ведется настоящая война со стороны стран коллективного Запада, которые также "оказывают огромную военную помощь киевскому режиму".

Отметим, что на встрече с выпускниками военных вузов также присутствовал президент России Владимир Путин. Он заявил, что укрепление российской армии остается приоритетом для страны.