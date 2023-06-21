Режиссёр «Титаника» Джеймс Кэмерон считает, что батискаф «Титан» уже не найдут Фото: EAST NEWS

Режиссёр культового фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон выразил соболезнования российскому учёному Анатолию Сагалевичу, близкий друг которого работает пилотом батискафа «Титан», пропавшего в Атлантическом океане. Об этом учёный рассказал агентству РИА Новости.

«Конечно, он прислал свои соболезнования мне, он знает о нашей дружбе с Полом Наржеоле (пилот батискафа)... Он говорит, что твои друзья уходят один за одним. Он уже считает, что, в общем-то, дело кончено, я так думаю», - говорит Сагалевич.

Каких-то других комментариев Кэмерон не давал, так как не разбирается в конструкции пропавшего батискафа и не знает, что на самом деле произошло.

Напомним, что Анатолий Сагалевич - это создатель российских глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2», применявшихся на съёмках фильма Кэмерона.

Ранее KP.RU сообщил последние новости о пропаже батискафа «Титан», на котором к обломкам легендарного «Титаника» отправились миллиардеры и другие богатые клиенты компании OceanGate.