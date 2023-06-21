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НовостиОбщество21 июня 2023 13:00

Режиссёр «Титаника» Джеймс Кэмерон считает, что батискаф «Титан» уже не найдут

Кэмерон выразил соболезнования российскому учёному Сагалевичу, друг которого управляет «Титаном»
Сергей КУДРИН
Режиссёр «Титаника» Джеймс Кэмерон считает, что батискаф «Титан» уже не найдут

Режиссёр «Титаника» Джеймс Кэмерон считает, что батискаф «Титан» уже не найдут

Фото: EAST NEWS

Режиссёр культового фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон выразил соболезнования российскому учёному Анатолию Сагалевичу, близкий друг которого работает пилотом батискафа «Титан», пропавшего в Атлантическом океане. Об этом учёный рассказал агентству РИА Новости.

«Конечно, он прислал свои соболезнования мне, он знает о нашей дружбе с Полом Наржеоле (пилот батискафа)... Он говорит, что твои друзья уходят один за одним. Он уже считает, что, в общем-то, дело кончено, я так думаю», - говорит Сагалевич.

Каких-то других комментариев Кэмерон не давал, так как не разбирается в конструкции пропавшего батискафа и не знает, что на самом деле произошло.

Напомним, что Анатолий Сагалевич - это создатель российских глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2», применявшихся на съёмках фильма Кэмерона.

Ранее KP.RU сообщил последние новости о пропаже батискафа «Титан», на котором к обломкам легендарного «Титаника» отправились миллиардеры и другие богатые клиенты компании OceanGate.