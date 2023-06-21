Деятельность WWF* признана в России нежелательной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность Всемирного фонда дикой природы (WWF)* в России. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации World Wide Fund for Nature*», - сказано в заявлении ведомства, опубликованном в среду, 21 июня.

По оценке Генпрокуратуры, «так называемая природоохранная и экопросветительская деятельность», которой на данный момент руководит британский гражданин Невил Исделл, используется для «прикрытия» реализации проектов, формирующих угрозы российской безопасности в экономической сфере.

Напомним, в марте этого года WWF был внесен в список иноагентов как компания, которая под видом деятельности по защите природы хотела влиять на решения исполнительной и законодательной власти в РФ, а также распространению негативной информации о власти.

* Организация, признанная в России иностранным агентом