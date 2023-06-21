Госдума приняла законопроект о штрафах за невыполнение предписаний по иноагентам

В ГД приняли проект о штрафах за невыполнение предписаний по иноагентам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума РФ приняла законопроект о штрафах за невыполнение предписания Минюста России в области законодательства об иностранных агентах.

Проект закона был внесен в Госдуму главой комитета по безопасности Василием Пискаревым и одобрен в первом чтении. Ожидается, что изменения будут внесены в КоАП.

Так, за невыполнение предписаний по статусу иноагента административный штраф для граждан составит до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет, а для юридических лиц - до 300 тысяч.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что в российском законодательстве об иностранных агентах может появиться категория "третьи лица". Речь идет о тех гражданах, кто способствует нарушению законов иноагентами. Сначала им будут вынесены предупреждения, а в случае игнорирования нарушения заставят выплатить штраф.