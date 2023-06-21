WSJ: Зеленскому придется пойти на компромисс с Россией ради шанса вступить в НАТО

WSJ: Зеленскому придется пойти на соглашение с Россией ради шанса вступить в НАТО Фото: REUTERS

Автор газеты The Wall Street Journal Уильям Галстон считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому в скором времени все же придется пойти на соглашение с Россией.

По мнению Галстона, заявления союзников Киева о готовности помогать “столько, сколько потребуется” относятся лишь к текущему наступлению, по окончании которого в любом случае будет инициирован переговорный процесс. При этом окончание конфликта является необходимым условием для вступления Украины в НАТО.

“Уже к концу года поддержка идеи прекращения огня в качестве первого шага к мирным переговорам станет слишком мощной, чтобы ей сопротивляться, даже если некоторые восточноевропейские союзники еще будут сомневаться в разумности такого курса”, — пишет в своей статье Галстон.

Он отметил, что такой расклад “станет горькой пилюлей” для большинства украинцев. При этом одним из факторов, толкающих конфликт к дипломатическому урегулированию, является распад двухпартийного консенсуса конгресса США в вопросе продолжения поддержки ВСУ.

Ранее другое американское издание New York Times сообщило, что консенсус о финансировании украинской армии в конгрессе США находится на грани раскола из-за необходимости сокращать расходы на фоне слишком большого государственного долга.

Издание The Washington Post отмечало, что Вашингтон может подтолкнуть Зеленского к мирным переговорам в случае провала наступления, поскольку победы ВСУ на поле боя необходимы для оправдания финансирования Киева за счет американских налогоплательщиков.

При этом подполковник ВС США Дэниел Дэвис предупреждал, что ВСУ даже теоретически не способны вытеснить российские войска с уже занятых позиций, несмотря на смелые прогнозы украинского лидера и его союзников.