Путин заявил о продолжении развития ядерной триады России Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин в среду, 21 июня, на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений в Москве заявил, что Россия будет продолжать развитие ядерной триады, назвав это залогом военной безопасности страны, а также мировой стабильности.

«Важнейшая задача здесь - развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности», - заявил российский президент.

Глава государства отметил, что уже примерно половина частей и соединений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) были оснащены новейшими комплексами «Ярс», а также началось перевооружение на современные ракетные системы с боевой частью «Авангард».

Как писал сайт KP.RU, на этой же встрече Путин также сообщил, что в ближайшее время на боевое дежурство заступят стратегические ракетные комплексы «Сармат».