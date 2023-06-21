Минобороны РФ сообщило об отражении 10 атак ВСУ на донецком направлении

Минобороны: россия армия отбила 12 атак ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки российская армия отразила десять атак ВСУ на Донецком направлении и еще две атаки на Запорожском направлении.

“На Донецком направлении активными действиями "Южной" группировки войск в течение суток успешно отражены 10 атак противника в районах населенных пунктов Веселое, Георгиевка, Первомайское, Красногоровка, Водяное и Марьинка Донецкой Народной Республики”, — следует из свежей сводки о ходе спецоперации.

При этом на одном лишь Донецком направлении ВСУ потеряли до 400 бойцов и более десятка единиц техники. На Южно-Донецком и Запорожском направлении ВСУ потеряли до 200 солдат и десятки единиц бронетехники, в том числе восемь танков и 13 ББМ.

Президент России Владимир Путин отмечал, что наступление ВСУ началось ещё 4 июня и продолжается до сих пор, однако украинская сторона несет “катастрофические” потери и нигде не может добиться успехов.

Президент Украины Владимир Зеленский также недавно признал, что наступление ВСУ проходит не так быстро, как ему хотелось бы, и призвал снизить ожидания от украинской армии в текущих боях.

Военный аналитик Института исследований внешней политики США Роб Ли предупредил, что украинская армия в ходе текущего наступления может полностью исчерпать свой атакующий потенциал еще до прорыва первой линии обороны российских военных.