Умер Кирилл Котельников, режиссер клипов группы "Чайф"

Не стало кинорежиссера Кирилла Котельникова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер известный кинорежиссер и документалист Кирилл Котельников, снимавший музыкальные клипы для рок-группы "Чайф". Ему было 58 лет.

Смерть уральского режиссера подтвердила пресс-служба группы "Чайф".

"Опечалены уходом нашего товарища. А сколько еще было планов! Кирилл из тех светлых людей, с которыми хочется дружить, общаться и работать. Всё это у нас было. Спасибо, Кирилл", - гласит сообщение рок-группы в соцсетях.

Напомним, среди наиболее известных работ Котельникова - музыкальные клипы "Сон в красном тереме", "Все девушки Бонда", "Гриша Субботин", "С чего начинается "Родина", а также "Картонная пристань".

Кроме того, Котельников сотрудничал с немецкой группы Bad Boys Blue, а также снимал клипы для многих других исполнителей.

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