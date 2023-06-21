Песков: заявлений Путина в День памяти и скорби не будет Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин не будет выступать ни с какими заявлениями 22 июня 2023 года, в День памяти и скорби. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в среду, 21 июня, отвечая на вопрос агентства РИА Новости.

«Нет», - ответил Песков на вопрос журналистов о том, планируется ли какое-то заявление или выступление 22 июня.

Известно, что Путин традиционно примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 23 февраля Путин возложил цветы к постаментам городов-героев России.