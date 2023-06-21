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НовостиПолитика21 июня 2023 14:19

«Он всем дарит часы, а ему - никто»: Военный сделал подарок Путину

Военный подарил Путину свои часы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
«Он всем дарит часы, а ему - никто»: Военный сделал подарок Путину

«Он всем дарит часы, а ему - никто»: Военный сделал подарок Путину

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в ходе общения с военным получил подарок. Один из военнослужащих решил подарить российскому лидеру часы.

«Он всем дарит часы, а ему - никто. Вот я и подарил», - рассказал российский военный позже, объясняя свой поступок.

Напомним, сегодня, 21 июня, в ходе встречи с выпускниками высших военных учебных заведений в Москве российский заявил, что наследники героев Великой Отечественной войны сегодня стойко сражаются за правду и справедливость во время проведения специальной военной операции на Украине, отстаивая также право страны на ее суверенитет.

Как писал сайт KP.RU, по словам Путина, российские военные в ходе проведения специальной военной операции «отстаивают исторический выбор», сделанный жителями Донбасса.