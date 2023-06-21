В СК предположили, что Новую Каховку атаковали дроны-камикадзе с польскими снарядами

Украинские дроны с польскими зарядами атаковали Новую Каховку, предположили в СК РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следственный комитет Российской Федерации сообщил, что дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ), накануне атаковавшие Новую Каховку, были, предположительно, начинены польскими снарядами.

"По предварительным данным, обстрел произведен посредством сброса боеприпасов от ручного противотанкового гранатомета, предположительно, польского производства, усиленного сферическими поражающими элементами", - сообщил журналистам представитель военного следственного управления СК РФ по объединенной группировке войск.

По данным СК РФ, от удара беспилотника ВСУ по территории коммунального предприятия в Новой Каховке в Херсонской области утром во вторник, 20 июня, пострадали не менее 5 мирных граждан, один из которых скончался в больнице. В поврежденном двухэтажном здании разрушены стены, выбиты окна, поломана мебель.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что сегодня утром, 21 июня, российские войска успешно сбили три украинских беспилотника в Московской области.