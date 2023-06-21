Причиной смерти сооснователя 1xBet Сергея Каршкова стала аллергия на жидкость для МРТ

Причиной смерти сооснователя 1xBet Каршкова стала аллергия на жидкость для МРТ Фото: соцсети

Онлайн-журнал Starhit сообщил, что один из основателей запрещенной в России букмекерской конторы 1xBet Сергей Каршков умер на 43 году жизни после проведения процедуры магнитно-резонансной томографии в Швейцарии. Отмечается, что у мужчины якобы возникла аллергическая реакция на контрастную жидкость для МРТ и он впал в кому.

Напомним, Сергей Каршков был объявлен в международный розыск за создание незаконной фирмы, занимающейся организацией азартных игр. По данным следственного комитета РФ, вместе со своими товарищами он заработал на незаконном бизнесе около 63 миллиардов рублей.

В отношении букмекерской конторы 1xBet в 2019 году было заведено уголовное дело. По данным следствия, подозреваемые – Роман Семиохин, Дмитрий Казорин и Сергей Каршков, предположительно, обманули сотни тысяч россиян, получивших под видом законной азартной игры ее симуляцию.