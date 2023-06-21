Что произошло за день 21 июня: главные новости

Постпреды ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций Фото: REUTERS

Постпреды Европейского союза в ходе заседания в Брюсселе согласовали 11-й пакет антироссийских санкций, который включает в себя меры по борьбе с обходом санкций, расширяя также список индивидуальных мер.

Также власти Европейского союза пришли к выводу, что они не смогут законно изъять замороженные российские активы

Тем временем президент России Владимир Путин заявил, что на данный наступление ВСУ затихло из-за больших потерь украинской армии – российские войска уничтожили 245 танков и 678 бронированных машин и показали, что иностранные танки "горят за милую душу".

Президент Украины Владимир Зеленский также признал, что наступление ВСУ проходит не так быстро, как ему хотелось бы и призвал снизить ожидания от украинской армии в текущих боях.

Телеканал CNN сообщил, что летчики ВВС Украины “умоляют” ускорить поставки американских истребителей F-16 из-за тотального превосходства российской армии в воздухе.

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что страны Запада испытывают на бойцах ВСУ биопрепараты, под действием которых солдаты идут в наступление.

Немецкий телеканал RTL показал видео исследования подорванных российских газопроводов “Северные потоки” при помощи подводного дрона и пришел к выводу, что вторая ветка могла быть подорвана небольшим взрывным устройством.