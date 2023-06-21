Мария Захарова заявила, что Россия уверена в своих отношениях с Китаем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия уверена в своих отношениях с Китаем. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос о визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.

"Мы уверены в наших отношениях с Китаем, с китайскими партнерами по одной простой причине: мы по базовым вопросам современного мироустройства смотрим либо с совпадающих, либо с очень близких позиций", - заявила Захарова на брифинге.

По словам официального представителя МИД, у России и Китая совпадает точка зрения по вопросам уважения международного права, невмешательства во внутренние дела государства, а также "ненацеленность друг на друга, нерассматривание других в качестве лакомых кусков или целей для уничтожения".

Захарова также отметила, что между Россией и Китаем заключены соглашения и есть обязательства, Москва, в свою очередь, наращивает "их практическую реализацию".

Напомним, ранее США и Китай сделали совместное заявление о "прогрессе и согласии" по итогам визита американской стороны. Вскоре после этого президент США Джозеф Байден назвал китайского лидера Си Цзиньпина "диктатором", поставив под сомнение возможность налаживания американо-китайских отношений.