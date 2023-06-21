Украинские СМИ: Подразделение ВСУ отступило под Лиманом из-за неподготовленности

Неподготовленное подразделение ВСУ отступило под Лиманом Фото: REUTERS

Одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) пришлось отступить на Лиманском направлении из-за своей неподготовленности. Об этом пишет издание «Украинская правда», ссылаясь на свой источник в Нацгвардии Украины.

«От незначительной части позиций одному из новосформированных и не слишком подготовленных подразделений ВСУ пришлось отступить», - сказано в заявлении, опубликованном на сайте издания в среду, 21 июня.

Напомним, сегодня, 21 июня, президент Украины Владимир Зеленский признал, что наступление ВСУ проходит не так быстро, как ему бы хотелось, призвав всех снизить ожидания от украинских войск в текущих боях.

Незадолго до этого генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг также признал, что украинской армии тяжело наступать, отметив качество российской обороны, в том числе минных полей и противотанковых конструкций.