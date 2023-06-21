Латвия отдаст Украине все свои боевые вертолеты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рига направит Киеву все имеющиеся на вооружении Латвии вертолеты. Такое заявление в среду, 21 июня, сделал премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.

«У нас есть флот вертолетов, все эти вертолеты - последние сейчас перекрашиваются, чтобы быть пригодными к использованию и выглядеть хорошо - мы отправляем на Украину», - приводит слова главы латвийского правительства Telegram-канал Klymenko Time.

Кариньш уточнил, что на Украине уже находятся все латвийские переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger, а также республика помогает Киеву с беспилотниками.

Кроме того, по его словам, латвийское правительство потратило свыше 1,3 процента ВВП на помощь Украине, при этом 1% был направлен на военные нужды. Премьер республики также сообщил, что на данный момент в стране тренируют украинских солдат, а в этом году подготовку прошло около трех тысячи человек.

Напомним, в конце мая этого года в США заявили о выделении нового пакета военной помощи Украине, в котором говорилось и о поставках ПЗРК Stinger.