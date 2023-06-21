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НовостиЗвезды21 июня 2023 15:38

«Низко пала»: Маша Распутина в гневе от романа дочери со старым таксистом

Певица Маша Распутина раскритиковала роман дочери с таксистом
Елизавета КУЗНЕЦОВА
«Низко пала»: Маша Распутина в гневе от романа дочери со старым таксистом

«Низко пала»: Маша Распутина в гневе от романа дочери со старым таксистом

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Младшая дочь Маши Распутиной, которая, как ранее рассказывала певица, выросла проблемным ребенком, недавно потрясла мать своим романом.

«Страшила ужасный! У тебя такой извращенный, испорченный вкус! Маша, ты что, не знаешь, что такое симпатичный парень? Таксист! Ты уже совсем низко пала, среди таксистов искать! Ты что дура совсем? Иди учись!» - заявляет певица, комментируя выбор своей 22-летней дочери Марии Захаровой.

Записью слов певицы поделился Телеграм-канала «Неопра, блин!». Как сообщается, по некоторым данным, монолог артистки в сеть выложила подруга Распутиной. На данный момент сама певица ситуацию не прокомментировала.

Напомним, сначала младшая дочь певицы обвинила сводного брата Романа Захарова в сексуальных домогательствах, после чего рассказала о конфликтах с родным отцом. «Она в таком дерьме искупала мое имя, которое я годами зарабатывала», - заявила тогда Распутина.