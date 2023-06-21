Путин: ВСУ при наступлении потеряли уже 245 танков и около 680 бронемашин Фото: Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что украинское наступления затихло из-за значительных потерь в живой силе и технике. По его данным, ВСУ в ходе наступления потеряли более 200 танков и более 600 бронемашин различного типа.

“На вчерашний вечер, точнее на ночь сегодняшнюю - я уже не говорю о потерях личного состава, они очень значительные, очень являются - наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа”, — сообщил глава государства.

Также он отметил, что военная техника от западных стран также активно используется в этом наступлении, однако все эти американские и французские бронемашины “горят за милую душу”. Владимир Путин и раньше отмечал, что наступление ВСУ началось ещё 4 июня и продолжается до сих пор, однако украинская сторона несет почти “катастрофические” потери и нигде не может добиться успехов.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что союзники Киева совершают “преступную ошибку”, отправляя бойцов ВСУ на слишком короткое обучение в разные страны НАТО. По его мнению, Запад, пытаясь показать свое единство в поддержке Украины, осознанно отправляет украинских военных на самоубийство.