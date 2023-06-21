Взрыв прогремел в Париже
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Взрыв прогремел в среду, 21 июня, в пятом округе Парижа. На данный момент правоохранительные органы эвакуирует сектор вокруг госпиталя Валь-де-Грас. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Как передает СМИ, после взрыва в пятом округе французской столицы в небо поднимается черный дым. По данным правоохранительных органов, обрушились фасады нескольких домов, загорелись несколько соседних зданий.
Власти призывают жителей города избегать место происшествия. Сообщается, что в районе событий чувствуется сильный запах газа.
По предварительной информации, пострадали четыре человек, они находятся в тяжелом состоянии. Причина взрыва на данный момент не известна.
Напомним, накануне, вечером 19 июня, сильное возгорание произошло в крупнейшем парке развлечений Германии «Европа-парк». Посетителей экстренно эвакуировали. На снятых видео пожара можно было увидеть огромные клубы черного дыма, которые поднимаются над парком.