Создатель первой термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишов найден мёртвым в Москве Фото: Олег ЗОЛОТО

В среду, 21 июня 2023 года, в квартире в центре Москвы было обнаружено тело советского учёного Григория Клинишова, одного из создателей первой двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37. Об этом сообщило агентство ТАСС, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В квартире на Космодамианской набережной найден мертвым Григорий Клинишов. Смерть физика-ядерщика наступила в результате самоубийства. Он оставил предсмертную записку, которая находилась рядом с телом. В ней мужчина попрощался с родными», - заявил источник.

Григорий Клинишов родился в 1930 году, кандидат физико-математических наук, лауреат Ленинской премии 1962 года. Он участвовал в создании РДС-37, а также лично разработал несколько зарядов термоядерных бомб следующих поколений.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2022 году, в одной из московских квартир нашли мёртвым актёра фильма «Глухарь» Алексей Герилович.