BFMTV: от взрыва в Париже пострадали 16 человек, семеро из них в критическом состоянии

СМИ: при взрыве в центре Парижа пострадали 16 человек, семь из которых госпитализированы в критическом состоянии, а 9 – в тяжелом Фото: Shutterstock

Телеканал BFMTV сообщил, что в результате взрыва в Париже пострадало по меньшей мере 16 человек, из которых семеро находятся в критическом состоянии, а девять – в тяжелом. На месте взрыва в данный момент работают пожарные, а власти города призывают граждан избегать района происшествия.

Напомним, в среду, 21 июня, в пятом округе столицы Франции прогремел взрыв. После инцидента сотрудники правоохранительных органов эвакуировали сектор вокруг госпиталя Валь-де-Грас. По их данным, в результате взрыва обрушились фасады нескольких зданий, часть из которых загорелась. В данный момент причины взрыва не установлены, однако в районе происшествия чувствуется сильный запах газа.

Несколькими днями ранее в Германии загорелся крупнейший парк развлечений в стране. Благодаря слаженной работе оперативных служб ФРГ и своевременному оповещению эвакуация посетителей парка была начала вовремя и сообщений о жертвах в том инциденте не поступало.