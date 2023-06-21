Сенатор Карасин: решение ЕС передать прибыль российских активов Украине — ошибка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение Евросоюза о передачи прибыли от российских активов в пользу Украине — ошибка. Такое заявление сделал председатель Совфеда России по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру».

— Ничего хорошего в этих мерах, которые принимаются, нет ни для Евросоюза, ни для России. Мы взываем к здравому смыслу и возвращению к нормальному международному праву, которое давно сформировано, — подчеркнул Карасин.

Также это решение прокомментировал экономист Владислав Гинько, заявив, что удерживающим российские активы странам придется не только вернуть их, но и выплатить тот доход, который приходится на все активы. Его слова привели на портале RT.

О больших потерях Евросоюза от такого решения рассказал и зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Известиями» он заявил, что действия Запада — попытка прикрыть свое откровенное воровство, но чиновники понимают, что ответные меры нанесут серьезный урон европейскому и американскому бизнесу.