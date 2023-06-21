Девять человек погибло в ДТП с рейсовым автобусом и “Камазом” в Дагестане

Фото: МЧС

Девять человек погибли и еще 16 получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения рейсового автобуса, следовавшего по маршруту “Москва – Хасавюрт”, с легковым автомобилем и “Камазом” на трассе в Дагестане.

Фото: МЧС

“На федеральной дороге Р-217 вблизи населенного пункта Кохановка Кизлярского района в Дагестане произошло столкновение легкового автомобиля и пассажирского автобуса, следовавшего из Москвы в Хасавюрт. В настоящее время известно о том, что 16 человек пострадали и 9 погибли”, — сказал источник ТАСС.

Фото: МЧС

Напомним, днем ранее на трассе Кемерово - Яшкино в самом конце своего маршрута загорелся рейсовый автобус марки МАЗ. Очевидцы выложили видео инцидента, на котором видно выбегающих из салона пассажиров. К счастью, в том инциденте серьезных травм никто не получил, а с возгоранием в моторном отсеке водитель справился собственными силами.