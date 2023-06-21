Аналитик Юшков: без российского газа в ЕС не будет дефицита, но будет рост цен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если в один момент поставки российского газа в Европу прекратятся, в странах союза не будет физического дефицита, однако это может стать катализатором серьезного роста цен. К такому выводу пришел аналитик Игорь Юшков в беседе с «Лентой.ру».

Он также подчеркнул, что на данный момент ни одна из стран ЕС не отказалась от российского газа полностью, но обязательства полностью не выполняются.

На данный момент цена на газ в Европе уже начала рост и сейчас он превышает значение в 550 долларов за кубометр газа. Всего за один день 15 июня его стоимость выросла сразу на 25%. Об этом рассказали на сайте Пятого канала.

При этом несмотря на снижение поставок российских энергоносителей в Европу, с января по май 2023 года нефтегазовые доходы увеличились на 9,1 процента. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, слова которого опубликовали на портале ОТР.