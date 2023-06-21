Врач рассказала, как повлияет на здоровье перевод часов на летнее и зимнее время Фото: Shutterstock

Возможное возвращение России к переводу часов на летнее и зимнее время не окажет серьезного влияния на здоровье людей, однако у некоторых это может вызывать тревожность. Об этом рассказала «Газете.Ru» врач-невролог Екатерина Демьяновская.

— У людей, которые соблюдают очень строгий режим, спят менее 7-8 часов в сутки, или, наоборот, не соблюдают режим сна и бодрствования, перевод часов может привести к десинхронозу или джетлагу, — подчеркнула Демьяновская.

При этом врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что нормально функционирующий организм не должен испытать каких-либо проблем из-за перевода часов на летнее или зимнее время. Его слова привели на портале «ФАН».

Сомнолог Александр Калинкин в интервью порталу RT добавил, что постоянное обсуждение вопроса о переводе часов на летнее время говорит, что у людей нет единого мнения по этому вопросу. Также и нет научных данных, которые способны ответить на вопрос целесообразности такого решения.