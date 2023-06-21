Экс-разведчик Риттер: конфликт на Украине закончится к началу осени победой России Фото: Александр КОЦ

Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что основная фаза конфликта на Украине закончится к осени текущего года. По его мнению, эта фаза закончится провалом наступления ВСУ, а контрудар российской армии отбросит украинские войска за границы новых регионов РФ.

“У России есть наступательные возможности для этого, и я думаю, что сроки как раз подходят. Я всегда говорил, что считаю, что боевой аспект этого конфликта будет завершен к концу лета — началу осени, и я по-прежнему уверен, что эти сроки точны”, — заявил экс-разведчик в интервью на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.

Напомним, бывший польский генерал Вальдемар Скшипчак предупредил, что ответный удар российской армии представляет для ВСУ гораздо большую угрозу, чем первая линия обороны, а Киев совершил ошибку, отправив значительные резервы на штурм первого российского эшелона, забыв о неизбежном контрударе.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор также считает, что наступление ВСУ приведет к окончательному разгрому оставшихся вооруженных сил в стране, после которого у России не останется помех в продвижении по территории Украины.