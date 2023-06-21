Фото с места аварии с рейсовым автобусом в Дагестане опубликовало МЧС

МЧС опубликовало кадры аварии с рейсовым автобусом в Дагестане Фото: МЧС России

МЧС России опубликовало кадры с места жуткого ДТП на трассе в Дагестане. ТАСС, ссылаясь на свои источники в экстренных службах, сообщает, что в результате аварии погибло восемь человек.

Фото: МЧС России

По предварительным данным, водитель “Toyota Camry” потерял управление, допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с грузовиком “Камаз”, который после удара врезался в пассажирский автобус. Судя по кадрам с места происшествия, после аварии “Камаз” загорелся.

Фото: МЧС России

Напомним, на федеральной дороге Р-217 недалеко от населенного пункта Кохановка Кизлярского района в Дагестане произошло столкновение легкового автомобиля, “Камаза” и рейсового автобуса, следовавшего по маршруту “Москва – Хасавюрт”. На данный момент известно, что в результате автокатастрофы 8 человек погибло, а также 16 получили травмы различной степени тяжести.