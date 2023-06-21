Врач рассказала, как избежать головной боли при обезвоживании Фото: Shutterstock

Соблюдение рекомендуемого уровня жидкости в организме из расчета объема в 60-70 миллилитров на один килограмм веса, позволит избежать головной боли при обезвоживании. Об этом рассказала врач-терапевт Татьяна Воробьева в беседе с РИАМО.

Сама же головная боль начинается из-за того, что при дефиците жидкости кровь становится более вязкой и это нарушает микроциркуляцию.

В летнее время довольно много людей испытывают проблемы с головной болью, поскольку в жаркую и солнечную погоду можно легко получить солнечный или тепловой удар.

На портале «Известий» рассказали о способах предотвратить такие последствия знойной погоды. Людям стоит надевать под бейсболку или бандану, когда они находятся на открытом солнце, а также подбирать одежду светлых тонов, чтобы не перегреваться.

Также стоит как можно реже выходить на солнцепек, но и не засиживаться в душных помещениях, поскольку это тоже может быть причиной возникновения головной боли.

Родителям например стоит еще более внимательно относиться к головной боли у своих детей, поскольку она может быть следствием стресса в школе. При частых головных болях стоит лучше узнать у ребенка, что его беспокоит. Такие советы дала психолог Анастасия Екушевская, слова которой привели на портале RT.