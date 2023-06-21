Диетолог рассказала, от каких продуктов стоит отказаться в жару Фото: pixabay.com

В жаркую летнюю погоду стоит немного пересмотреть свой привычный рацион и сократить употребление тяжелой пищи. В первую очередь стоит отказаться от свинины, баранины и говядины. Такой совет дала в беседе с NEWS.ru диетолог Елена Соломатина.

— Они тяжело перевариваются, выделяют большое количество энергии, и человеку будет жарко, — подчеркнула она.

На замену мясу она посоветовала добавить в рацион больше рыбы и курицы, а также на завтрак в летнее время стоит есть больше молочных белков. Утром лучше всего готовить разнообразные запеканки, сырники и употреблять кисломолочные продукты.

Ранее KP.RU рассказывал, сколько нужно есть фруктов летом, чтобы получить достаточное количество витаминов. В среднем необходимо около 500 граммов овощей и фруктов в день, однако желательно соблюдать эту норму круглый год, а не только в жаркое время года.