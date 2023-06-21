Мединский: подписание мирного договора с Киевом в 2022 году было сорвано Западом Фото: Иван МАКЕЕВ

Помощник президента России Владимира Путина, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, комментируя в Екатеринбурге, переговоры с Украиной в 2022 году, заявил, что Киев был готов на заключение мира, но всё сорвали западные кураторы. Об этом он рассказал агентству ТАСС.

«Россия не на словах, а на деле была готова к мирному решению. Более того, к такому решению был в общем-то близок и Киев. Но такое решение абсолютно не устраивало кураторов Украины на Западе, <…> они абсолютно сознательно пошли на то, чтобы сорвать переговорный процесс», - рассказал Мединский.

Напомним, президент Путин показывал африканской делегации парафированный Стамбульский договор между Россией и Украиной, уже предварительно подписанный, о независимости и гарантиях безопасности для украинского государства. В итоге договор был попросту выброшен в мусорное ведро.

Ранее KP.RU сообщил, какие страны выступали гарантами безопасности Украины по Стамбульскому договору 2022 года.