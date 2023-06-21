Береговая охрана США проверяет район Атлантики, где зафиксировали неизвестный шум

Береговая охрана США: подводные аппараты проверяют район Атлантики, где зафиксировали неизвестный шум Фото: REUTERS

Представитель береговой охраны США сообщил, что подводные аппараты исследуют район Атлантики, в котором пропал туристический батискаф, а после были зафиксированы шумы неизвестной природы.

“Хотя поиски с применением дистанционных подводных аппаратов дали негативный результат, они продолжаются”, — отметили в ведомстве. Отмечается, что неизвестный шум в районе пропажи подводного судна впервые засек канадский противолодочный самолет, и при этом сигнал продолжает фиксироваться.

В береговой охране подчеркнули, что операция находится в статусе “поисково-спасательной”, однако осложняется тем, что проходит на площади более 25 тысяч квадратных километров и на глубинах до четырех километров.

Напомним, 19 июня BBC, ссылаясь на береговую охрану Бостона, сообщило о потере связи с подводным спускаемым аппаратом компании OceanGate Expeditions, используемым для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера “Титаник”.

Позже телеканал Sky News сообщил, что на борту подводного аппарата находится британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Операция по поиску батискафа, направлявшегося к “Титанику”, продолжается уже вторые сутки.

При этом американская телекомпания NBC отмечала, что корпус подводного судна демонстрировал признаки “циклической усталости” и его максимальная глубина погружения была снижена до 3 000 метров, при том что обломки “Титаника” расположены на глубине 3800 метров.