Врач рассказала, что чрезмерная чистота способна навредить ребенку

Врач рассказала, что чрезмерная чистота может навредить ребенку Фото: Shutterstock

Стерильная чистота может неблагоприятно повлиять на формирование иммунитета ребенка. Такое заявление сделала педиатр Анастасия Конторович в беседе с «Газетой.Ru».

— В развитии иммунной и других систем очень важен баланс. Не стоит зацикливаться на стерильности вокруг ребенка. Но забывать о безопасности, которую обеспечивает гигиена, тоже не стоит, так как не всякая грязь может быть безопасной, — заявила Конторович.

Также родители часто допускают ошибки при отравлении у детей. Они часто случаются летом, а одной из причин как раз могут быть различные бактерии. Об этом рассказала врач-педиатр Марьям Сайфулина, слова которой привели на портале Life.ru.

Проблемы со здоровьем у ребенка могут довольно часто возникать при путешествиях, поскольку ребенок попадает в другой климат и иммунитет не всегда готов к таким переменам.

Врач-педиатр Надежда Альмасри и вовсе не рекомендует детям до трех лет путешествовать. По ее словам, именно до трех лет у ребенка формируется иммунитет, который в случае чего может быть не готов к внешним угрозам в другой среде. Эти слова специалиста опубликовали на портале «ФАН».