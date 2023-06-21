Тренер рассказала, в чем заключается польза йоги Фото: Shutterstock

Занятия йогой — единственная нагрузка, которая способна давать прилив энергии и состояние наполненности. Такое заявление сделала тренер по йоге Арина Афанасьева в беседе с РИАМО.

— Йога – это единственная нагрузка, которая дает разгрузить мозг: приостановить немножко мысли, переключиться на какие-то внутренние процессы и получить хорошее внутреннее ресурсное состояние, — подчеркнула Афанасьева.

Она добавила, что именно с помощью йоги можно продолжать наслаждаться жизнью и получать от нее удовольствие. Чтобы получать от занятий максимальную пользу, необходимо заниматься не менее двух раз в неделю.

Ранее KP.RU рассказывал, что 10 июня 2023 года в парке Музеон в Москве в девятый раз прошел Международный фестиваль йоги «Himalaya». На мероприятии приняли участие 75 школ йоги со всей страны, а каждая из них представила свою философию. Опытные тренеры показали разнообразные упражнения и медитации.