Актёра Дмитрия Нагиева заметили на съёмках фильма в московском Тушино Фото: Михаил ФРОЛОВ

Известного российского актёра Дмитрия Нагиева заметили в московском районе Тушино на съёмках некоего неизвестного фильма или сериала. В ответ на вопрос авторов телеграм-канала Shot, ассистентка Нагиева заявила, что актёр пока не имеет права публично распространяться о деталях проекта, в котором снимался в Тушино.

Напомним, что ранее ходили слухи о том что Нагиев якобы уехал из России, вызванные отсутствием актёра на телеэкранах. В марте 2023 года он вернулся в эфир, появился на Первом канале, снялся в праздничном эпизоде шоу «Две звезды. Отцы и дети». Своё непродолжительное отсутствие на телевидении Нагиев объяснил необходимостью в творческом отдыхе.

Ранее KP.RU сообщил, что дублёр Дмитрия Нагиева подставил актёра, появившись на вечеринке в США, посвящённой дню рождения певца Самвела Арзуманова.