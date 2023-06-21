Кеннеди-младший раскритиковал Байдена за разрушение отношений с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, племянник знаменитого экс-президента Джона Кеннеди, резко высказался в адрес действующего американского президента Джо Байдена, обвинив его в разрушении отношений с Россией.

«Сегодня Америка прервала практически все дипломатические контакты с Россией. Коммуникации выродились в обмен угрозами и оскорблениями. Рузвельт встречался со Сталиным, Кеннеди – с Хрущёвым, Никсон – с Брежневым, Рейган – с Горбачевым. Может Байден встретится с Путиным?», - говорит Кеннеди-младший.

Племянник знаменитого президента призвал Америку хотя бы начать диалог с Москвой. Кеннеди-младший задаётся вопросом, почему Вашингтон настолько отчаялся, что даже не пытается поговорить с президентом России. По его мнению, краеугольным камнем политики США стало то, что Вашингтон считает конфликты неизбежными.

Ранее KP.RU сообщил, что кандидат в президенты США Кеннеди-младший готов начать диалог с Россией в случае победы на выборах.